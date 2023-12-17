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СБУ відкрила справу через прослушку Залужного і розкрила подробиці

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com CinCAFU)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України відкрила справу через прослушку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.

Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

В СБУ заявили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. 

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

"Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу", - йдеться у повідомленні. 

Прослушка Залужного

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна у військових колах повідомило, що у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли "прослушку".

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Служба безпеки УкраїниВалерій Залужний