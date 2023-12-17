СБУ открыла дело из-за прослушки Залужного и раскрыла подробности

Производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

"Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", - говорится в сообщении.

Прослушка Залужного

Напомним, ранее источник РБК-Украина в военных кругах сообщил, что в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного сегодня нашли "прослушку".

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