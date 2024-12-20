СБУ відкрила справу через атаку на реєстри: підозрюють росіян

Кібератака на реєстри

У четвер, 19 грудня, віце-прем'єр Ольга Стефанішина повідомила про масштабну атаку на електронні державні реєстри, які знаходяться у підпорядкування Міністерства юстиції України.

Вона заявила, що за атакою стоять росіяни. За словами Стефанішиної, дії хакерів не вплинули на інші інформаційні системи держави, в тому числі на застосунок "Дія".

Віце-прем'єр також наголосила, що загрози втрати даних після масштабної кібератаки немає. Фахівці відновлять дані з реєстрів.

СБУ зазначила, що перевірить, чи відбувся витік даних. Своєю чергою Стефанішина заявила, що витік даних наразі не підтверджується.

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