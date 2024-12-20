СБУ открыла дело из-за атаки на реестры: подозревают россиян

Кибератака на реестры

В четверг, 19 декабря, вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила о масштабной атаке на электронные государственные реестры, которые находятся в расположении Министерства юстиции Украины.

Она заявила, что за атакой стоят россияне. По словам Стефанишиной, действия хакеров не повлияли на другие информационные системы государства, в том числе на приложение "Дія".

Вице-премьер также отметила, что угрозы потери данных после масштабной кибератаки нет. Специалисты восстановят данные из реестров.

СБУ отметила, что проверит, произошла ли утечка данных. В свою очередь Стефанишина заявила, что утечка данных пока не подтверждается.

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