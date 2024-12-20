Кібератака на держреєстри: в СБУ перевіряють, чи відбувся витік даних

Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Володимир Карастельов під час пресконференції в Міністерстві юстиції, передає кореспондент РБК-Україна .

"Спростовувати, що витік даних відбувся, я не можу, зараз ведеться відповідне кібердослідження. І після отримання даних ми надамо всю належну інформацію", - заявив він.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанішина, своєю чергою, додала, що перед пресконференцією отримала інформацію від голови Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується.

Хакерська атака на державні реєстри

Вчора, 19 грудня, хакери атакували державні реєстри України, внаслідок чого була призупинена робота Єдиних і державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Як розповіла Стефанішина, за атакою стоять російські хакери, а час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів. У тому ж числі вона розповіла, що усі дані, які перебували в реєстрах, збережені й будуть відновлені.