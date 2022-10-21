UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ розслідує допомогу Ірану Росії "Шахедами" та ракетами

Фото: СБУ відкрило провадження щодо допомоги Ірану Росії "шахедами" та ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо поставок іранських дронів-камікадзе, а також ракет до Росії. Встановлюватиме усіх причетних до допомоги країні-окупанту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar", - пише пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, наразі є усі підстави стверджувати, що Іран й його оборонно-промисловий комплекс умисно допомогає Росії у війні проти України.

Під час розслідування встановлюватимуться:

  • імена усіх причетних до допомоги Росії осіб і їх подальше притягнення до відповідальності;
  • способи й маршрути перевезення озброєнь.

"Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу ", - заявив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Малюк додав, що попри спроби Росії замаскувати "Шахеди" під "Герані", СБУ доведе їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 111-2 КК України, усім пособникам держави агресора загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Білого дому, іранські військові прибули в Крим для допомоги росіянам з дронами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІран