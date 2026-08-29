СБУ відкрила кримінальну справу через удар РФ по складах у селі Мила

За даними правоохоронців, досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ст. 437 (злочин агресії)

ст. 425 (недбале ставлення до військової служби).

В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу "Герань-4" і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено:

близько 130 будинків;

і низку інших цивільних об'єктів.

"Співробітники Служби безпеки працюють на місці події з перших хвилин та розгорнули штаб для координації заходів із локалізації надзвичайної ситуації. Слідчі та прокурори встановлюють всі обставини трагедії. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами був розташований серед звичайних будинків. За його словами, наразі опитано близько 40 людей - потерпілих і свідків. Речові докази вже скеровано на експертизи.

За словами Вигівського, наразі рятувальники досі гасять осередки вогню. Вночі близько 400 жителів були оперативно евакуйовані, а також врятовано більше 10 людей, які були у підвалах та не могли самостійно вийти.

"Станом на зараз, на жаль, відомо про 37 загиблих людей. Особи багатьох з них ще встановлюють. Щирі співчуття родинам та близьким. Четверо людей вважаються зниклими безвісти - поліцейські та рятувальники продовжують пошуки. Через російський удар та подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків на декількох вулицях", - резюмував він.