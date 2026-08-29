UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

СБУ відкрила кримінальну справу через удар РФ по складах у селі Мила

17:26 29.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про наслідки станом на зараз?
aimg Едуард Ткач
Фото: наслідки атаки РФ по Київщині (скриншот з відео)

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом удару Росії по складах у селі Мила Бучанського району на Київщині, а також за фактом повторної детонації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За даними правоохоронців, досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 437 (злочин агресії)
  • ст. 425 (недбале ставлення до військової служби).

В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу "Герань-4" і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено:

  • близько 130 будинків;
  • і низку інших цивільних об'єктів.

"Співробітники Служби безпеки працюють на місці події з перших хвилин та розгорнули штаб для координації заходів із локалізації надзвичайної ситуації. Слідчі та прокурори встановлюють всі обставини трагедії. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами був розташований серед звичайних будинків. За його словами, наразі опитано близько 40 людей - потерпілих і свідків. Речові докази вже скеровано на експертизи.

За словами Вигівського, наразі рятувальники досі гасять осередки вогню. Вночі близько 400 жителів були оперативно евакуйовані, а також врятовано більше 10 людей, які були у підвалах та не могли самостійно вийти.

"Станом на зараз, на жаль, відомо про 37 загиблих людей. Особи багатьох з них ще встановлюють. Щирі співчуття родинам та близьким. Четверо людей вважаються зниклими безвісти - поліцейські та рятувальники продовжують пошуки. Через російський удар та подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків на декількох вулицях", - резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, вчора ввечері, 28 серпня, росіяни атакували дронами склади у Бучанському районі Київської області. Внаслідок атаки виникла пожежа та були вибухи з подальшою детонацією.

Через те, що пожежа була масштабною, у поліції повідомили про тимчасове перекриття руху всіх автомобілів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.

Також вчора в Офісі генпрокурора заявили, що прокуратора вже розпочала розслідування. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів.

Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що детонація боєприпасів у Мілі – це вже другий подібний випадок після Вишневого. Він підкреслив, що такий злочин неприпустимий і розраховує, що деталі оперативно представлять суспільству.

Докладно про те, що відомо про те, що сталося, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки УкраїниКиївська областьВійна в Україні