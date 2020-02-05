СБУ ведет работу относительно 10 нелегальных НПЗ, - Баканов

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет работу относительно деятельности 10 нелегальных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как рассказал глава СБУ Иван Баканов во время встречи с главой государства Владимиром Зеленским, в настоящее время правоохранителями ведется работа относительно десяти НПЗ, которые работают в Украине нелегально.

"Большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора", - отметил Баканов.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ с начала 2020 года заблокировали деятельность более 400 нелегальных автозаправочных станций. Нелегальные АЗС были обнаружены на территории 9 областей. Наибольшее количество автозаправок были закрыты в Киевской области.

Кроме того, 23 декабря прошлого года президент Зеленский провел совещание с представителями компании-участников топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. В ходе совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизацию рынка. Тогда же Зеленский пообещал бороться с нелегальным рынком автозаправок.