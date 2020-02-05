ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ ведет работу относительно 10 нелегальных НПЗ, - Баканов

Новости » Политика     05.02.2020 - 18:39
СБУ ведет работу относительно 10 нелегальных НПЗ, - Баканов
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Нефтеперерабатывающие заводы уклоняются от уплаты акцизного сбора

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет работу относительно деятельности 10 нелегальных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как рассказал глава СБУ Иван Баканов во время встречи с главой государства Владимиром Зеленским, в настоящее время правоохранителями ведется работа относительно десяти НПЗ, которые работают в Украине нелегально.

"Большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора", - отметил Баканов.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ с начала 2020 года заблокировали деятельность более 400 нелегальных автозаправочных станций. Нелегальные АЗС были обнаружены на территории 9 областей. Наибольшее количество автозаправок были закрыты в Киевской области.

Кроме того, 23 декабря прошлого года президент Зеленский провел совещание с представителями компании-участников топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. В ходе совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизацию рынка. Тогда же Зеленский пообещал бороться с нелегальным рынком автозаправок.

СБУ проводит обыски на канале "1+1" Рада ужесточила ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах
Новости Украины Служба безопасности УкраиныНПЗ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь