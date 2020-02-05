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СБУ веде роботу щодо 10 нелегальних НПЗ, - Баканов

Новини » Політика     05.02.2020 - 18:39
СБУ веде роботу щодо 10 нелегальних НПЗ, - Баканов
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Нафтопереробні заводи ухиляються від сплати акцизного збору

Служба безпеки України (СБУ) веде роботу щодо діяльності 10 нелегальних нафтопереробних заводів (НПЗ) на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як розповів глава СБУ Іван Баканов під час зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, наразі правоохоронцями ведеться робота щодо десяти НПЗ, які працюють в Україні нелегально.

"Більшість НПЗ формально працює за законом, оскільки вони оформлюють документацію на виробництво сумішей, а не бензину чи дизельного пального, і таким чином ухиляються від сплати акцизного збору", - зазначив Баканов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ з початку 2020 року заблокували діяльність понад 400 нелегальних автозаправних станцій. Нелегальні АЗС були виявлені на території 9 областей. Найбільша кількість автозаправок були закриті в Київській області.

Крім того, 23 грудня минулого року президент Зеленський провів нараду з представниками компанії-учасниць паливного ринку, нафто- і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій. У ході наради сторони обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС та детінізацію ринку. Тоді ж Зеленський пообіцяв боротися з нелегальним ринком автозаправок.

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