СБУ вдруге за тиждень ударила дронами по нафтозаводу "Газпром Нафтохім Салават", - джерела

За даними СБУ, підприємство виробляє 150 найменувань продукції, серед яких автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум та поліетилени. Відстань від території України до цілі становить близько 1400 кілометрів.

Внаслідок декількох влучань безпілотників на території заводу виникла пожежа. Очевидці повідомляють, що у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада заявила, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон «бавовн» на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.