СБУ вдруге за тиждень ударила дронами по нафтозаводу "Газпром Нафтохім Салават", - джерела

Ілюстративне фото: СБУ вдарила дронами по нафтозаводу "Газпром Нафтохім Салават", (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану та уразили "Газпром Нафтохім - Салава", він один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

За даними СБУ, підприємство виробляє 150 найменувань продукції, серед яких автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум та поліетилени. Відстань від території України до цілі становить близько 1400 кілометрів.

Внаслідок декількох влучань безпілотників на території заводу виникла пожежа. Очевидці повідомляють, що у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада заявила, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон «бавовн» на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Сьогодні ми вже писали про те, що підприємство "Газпром нафтохім Салават" у Башкирії знову атакували дрони. Завод розташований приблизно за 1400 км від кордону з Україною.

До цього українські дрони успішно атакували нафтохімічний комплекс "Газпрому" в місті Салават 18 вересня. Там сталась пожежа на заводі.

