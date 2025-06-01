СБУ вдарила одразу по чотирьох аеродромах в Росії: список

Так, СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ.

Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах:

"Белая", "Дягілєво";

"Оленья" та "Іваново".

"Завдяки Малюку в РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація", - зазначають джерела.

Як пише керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, СБУ атакувала якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України.

"І щось там сталось, буває", - додав він.