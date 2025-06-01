СБУ ударила сразу по четырем аэродромам в России: список

Так, СБУ отработала сегодня сразу по 4 военным аэродромам РФ.

Как сообщают наши источники, сейчас самолеты горят на аэродромах:

"Белая", "Дягилево";

"Оленья" и "Иваново".

"Благодаря Малышу в РФ теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация", - отмечают источники.

Как пишет руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, СБУ атаковала как раз те аэродромы, с которых россияне готовили очередной обстрел Украины.

"И что-то там произошло, бывает", - добавил он.