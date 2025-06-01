СБУ ударила сразу по четырем аэродромам в России: список

Служба безопасности Украины во время операции "Паутина" атаковала сразу несколько аэродромов в России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники, Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Так, СБУ отработала сегодня сразу по 4 военным аэродромам РФ.
Как сообщают наши источники, сейчас самолеты горят на аэродромах:
"Благодаря Малышу в РФ теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация", - отмечают источники.
Как пишет руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, СБУ атаковала как раз те аэродромы, с которых россияне готовили очередной обстрел Украины.
"И что-то там произошло, бывает", - добавил он.
1 июня Служба безопасности Украины начала масштабную операцию под названием "Паутина", направленную на поражение российской авиации.
Операцию лично координировал глава СБУ Василий Малюк. Сообщается о выводе из строя более 40 вражеских самолетов.
Важно, что дроны впервые атаковали российскую Сибирь. В частности, на аэродроме "Дягилево" прозвучало около 10 взрывов.
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