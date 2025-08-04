СБУ вдарила по аеродрому в Криму: один винищувач знищено, ще чотири пошкоджено

Цієї ночі спецпідрозділ Служби безпеки України ЦСО "А" атакував ключову авіабазу окупантів у тимчасово захопленому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
У ніч на 4 серпня безпілотники Центрального спецпідрозділу "А" СБУ здійснили успішний удар по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.
Ця база є ключовою для операцій російської авіації в Чорному морі.
Внаслідок атаки було уражено склад авіаційного озброєння та п’ять військових літаків.
Повністю знищено один винищувач "Су-30СМ", ще один цей же тип літака пошкоджено. Окрім того, вогнем уражено три бомбардувальники Су-24.
За оцінками, один літак "Су-30СМ" коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. Тож збитки ворога є суттєвими.
Ця спецоперація СБУ - черговий крок на шляху до послаблення бойових можливостей російської авіації та загалом окупаційних сил.
"Окупанти мають пам’ятати: вони ніколи не почуватимуться в безпеці на нашій землі", - йдеться у заяві СБУ.
Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.
Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського.
Безпілотники СБУ вразили чотири військові бази: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". І, як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.
Як згодом стало відомо мова йшла про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Зауважимо, що в СБУ підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один такий день української спецоперації.