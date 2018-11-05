В СБУ утверждают, что не засекречивали расследование убийства Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Озвучить версии в деле руководитель аппарата СБУ не смог

Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что досудебное расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк не является засекреченным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"Есть неудачное высказывание одного из общественно-политических деятелей, который применил термин засекречено. Нет засекречивания в этом деле. Требования Уголовно-процессуального кодекса. Прежде всего это статья 222, которая определяет порядок, пределы и способ разглашение данных досудебного производства. Следователь, который осуществляет досудебное расследование, принимает решение, есть ли необходимость сообщить какую-то информацию о ходе следствия, и определяет объемы. Поэтому речь идет о тайне следствия, а не засекречивании", - сказал он.

Вместе с тем, в СБУ отказались комментировать вопрос о том, есть ли подозреваемые по данному делу. Игорь Гуськов также не озвучил версии в деле об убийстве Гандзюк.

"Мы будем информировать общественность о ходе следствия, если это не будет мешать проведению расследования", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Екатерина Гандзюка умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.