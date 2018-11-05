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В СБУ стверджують, що не засекречували розслідування вбивства Гандзюк

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 23:48
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Озвучити версії у справі керівник апарату СБУ не зміг

Керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов заявив, що досудове розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк не є засекреченим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

 "Є невдале висловлювання одного з громадсько-політичних діячів, який застосував термін засекречене. Немає жодного засекречення у цій справі. Є вимоги Кримінально-процесуального кодексу. Перш за все це стаття 222, яка визначає порядок, межі та спосіб розголошення даних досудового провадження. Слідчій, який здійснює досудове розслідування, приймає рішення, чи є необхідність повідомити якусь інформацію про хід слідства, і визначає обсяги. Тому мова йде про таємницю слідства, а не засекречення", - сказав він.

Разом з тим, в СБУ відмовились коментувати питання про те, чи є підозрювані по даній справі. Ігор Гуськов також не озвучив версії справі про вбивство Гандзюк.

"Ми будемо інформувати громадськість про хід слідства, якщо це не буде заважати проведенню розслідування", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Катерина Гандзюка померла у результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвинулася у результаті обширних хімічних опіків тіла.

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Новини України Служба безпеки УкраїниКатерина ГандзюкВбивство
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