СБУ установила причастных к теракту в Авдеевке в январе 2015

Служба безопасности Украины установила причастных к теракту в Авдеевке в январе 2015 года, в результате которого погибли два мирных жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что СБУ установила обстоятельства теракта в Авдеевке 26 января 2015 года. По данным следствия, боевики батальона "Сомали" обстреляли из "Градов" жилые кварталы Авдеевки, всего выпустили не менее семидесяти таких снарядов. В результате теракта два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения.

СБУ установила, что гаубичной батареей командовал боевик с позывным "Море", а артиллерийская реактивная батарея в составе двух "Градов" выполняла приказы главаря с позывным "Академик", который отдавал команды по согласованию с главарем батальона Михаилом Толстых ("Гиви").

Перехвачены СБУ переговоры террористов "Сомали" свидетельствуют, что именно они координировали и обстреливали Авдеевку, в которой не было украинских военных.

Фото: подозреваемые террористы (ssu.gov.ua)

Наемникам "Морю" и "Академику" сообщили о подозрении в теракте, их объявили в розыск.

Напомним, командира батальона "Сомали" Михаила Толстых ликвидировали в феврале 2017 года. Предположительно, он был убит из реактивного огнемета "Шмель", которым выстрелили в окно его штаба в оккупированном Донецке.

Также сообщалось, что убийство "Гиви" могли совершить из-за катастрофы MH17 на Донбассе.