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СБУ устанавливает организаторов фейковых рассылок о коронавирусе в Украине

Новости » Общество     20.02.2020 - 16:49
СБУ устанавливает организаторов фейковых рассылок о коронавирусе в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

СБУ принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки

Служба безопасности Украины (СБУ) устанавливает организаторов фейковых рассылок о якобы обнаружении в Украине коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, СБУ принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени Министерства здравоохранения Украины писем с фейковых информацией о якобы выявлении в Украине коронавируса COVID-19.

"Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что на почту СМИ приходят письма якобы от имени Минздрава с информацией о пяти зафиксированных случаях коронавируса в Украине.

Позже Зоряна Скалецкая попросит Службу безопасности Украины отреагировать на распространение фейков о случаях заражения коронавирусом на фоне эвакуации украинцев из Китая. При этом она добавила, что паника в Украине создается искусственно.

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