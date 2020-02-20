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СБУ встановлює організаторів фейкових розсилок про коронавирусе в Україні

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 16:49
СБУ встановлює організаторів фейкових розсилок про коронавирусе в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

СБУ вживає невідкладних заходів по встановленню обставин розсилки

Служба безпеки України (СБУ) встановлює організаторів фейкових розсилок про нібито виявлення в Україні коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, СБУ вживає невідкладних заходів щодо встановлення обставин розсилки нібито від імені Міністерства охорони здоров'я України листів з фейковою інформацією про нібито виявлення в Україні коронавіруса COVID-19.

"Вже зараз можна стверджувати, що лист було розіслано з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що зараз фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання МОЗ для з'ясування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пошту ЗМІ приходять листи нібито від імені МОЗ з інформацією про п'яти зафіксованих випадках коронавіруса в Україні.

Пізніше Зоряна Скалецька попросить Службу безпеки України відреагувати на поширення фейків про випадки зараження коронавірусом на тлі евакуації українців з Китаю. При цьому вона додала, що паніка в Україні створюється штучно.

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