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Зеленский: один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к войне

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Киев, Воскресенье 20 февраля 2022 09:20
Зеленский: один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к войне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией. Он также опасается, что к боевым действиям могут привести провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN.

По его словам, на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

"Так что провокации, действительно, очень опасны, если есть такое количество войск. Один обстрел, один артиллерийский выстрел могут привести к войне", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что опасения разделяют соседние с Украиной страны.

"Мы знаем историю Советского Союза, и они понимают, с какими рисками мы сталкиваемся. Польша, страны Балтии, Литва. и Эстония, Латвия, Молдова - они знают, к чему это может привести. Так что нам нужно быть очень осторожными", - добавил президент.

Напомним, вчера на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что Украина хочет мира.

РБК-Украина также опубликовало главные заявления президента в Мюнхене на фоне обострения на Донбассе.

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