СБУ уразили завод FPV-дронів під Таганрогом
Сили оборони України завдали успішного удару по військових об'єктах РФ у районі Таганрога Ростовської області. Під прицілом безпілотників опинилися склади БпЛА та підприємство з виробництва FPV-дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Що знищили в Росії
Нічну операцію провели спецпризначенці Центру "Альфа" СБУ разом із підрозділами Сил оборони. Безпілотники влучили у низку важливих військових об'єктів росіян.
Унаслідок атаки уражено:
- два склади зберігання БпЛА;
- об’єкт виробництва FPV-дронів;
- зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С2»;
- резервуар із пально-мастильними матеріалами;
- радиолокаційну станцію П-18 "Терек".
На усіх уражених локаціях зафіксували масштабні пожежі.
Чому це важливо
Знищення виробничих потужностей і складів суттєво знижує спроможність російських військ застосовувати безпілотники проти України.
Ця спецоперація стала прямою відповіддю на масовані ворожі атаки дронами по цивільній інфраструктурі українських міст.
Масована атака дронів на Росію
Нагадаємо, що у ніч на 12 вересня РФ зазнала масштабного удару безпілотниками. За даними Міноборони країни-агресора, під атакою опинилися одразу 12 російських областей, а ЗСУ застосували сотні дронів.
Зокрема, в ніч на 12 вересня українські безпілотники уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області РФ, що розташований за 880 км від кордону України.
Це підприємство виготовляє синтетичний каучук, який окупанти використовують у ракетній промисловості. Унаслідок влучання на території заводу виникла масштабна пожежа.