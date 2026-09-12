СБУ уразили завод FPV-дронів під Таганрогом

Сили оборони України завдали успішного удару по військових об'єктах РФ у районі Таганрога Ростовської області. Під прицілом безпілотників опинилися склади БпЛА та підприємство з виробництва FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Ця спецоперація стала прямою відповіддю на масовані ворожі атаки дронами по цивільній інфраструктурі українських міст.

Знищення виробничих потужностей і складів суттєво знижує спроможність російських військ застосовувати безпілотники проти України.

Масована атака дронів на Росію

Нагадаємо, що у ніч на 12 вересня РФ зазнала масштабного удару безпілотниками. За даними Міноборони країни-агресора, під атакою опинилися одразу 12 російських областей, а ЗСУ застосували сотні дронів.

Зокрема, в ніч на 12 вересня українські безпілотники уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області РФ, що розташований за 880 км від кордону України.

Це підприємство виготовляє синтетичний каучук, який окупанти використовують у ракетній промисловості. Унаслідок влучання на території заводу виникла масштабна пожежа.