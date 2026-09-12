СБУ поразили завод FPV-дронов под Таганрогом
Силы обороны Украины нанесли успешный удар по военным объектам РФ в районе Таганрога Ростовской области. Под прицелом беспилотников оказались склады БПЛА и предприятие по производству FPV-дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Что уничтожили в России
Ночную операцию провели спецназовцы Центра "Альфа" СБУ вместе с подразделениями Сил обороны. Беспилотники попали в ряд важных военных объектов россиян.
В результате атаки поражено:
- два склада хранения БпЛА;
- объект производства FPV-дронов;
- зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2";
- резервуар с горюче-смазочными материалами;
- радиолокационную станцию П-18 "Терек".
На всех пораженных локациях были зафиксированы масштабные пожары.
Почему это важно
Уничтожение производственных мощностей и складов значительно снижает способность российских войск применять беспилотники против Украины.
Эта спецоперация стала прямым ответом на массированные вражеские атаки дронами по гражданской инфраструктуре украинских городов.
Массированная атака дронов на Россию
Напомним, что в ночь на 12 сентября РФ потерпела масштабный удар беспилотниками. По данным Минобороны страны-агрессора, под атакой оказались сразу 12 российских областей, а ВСУ применили сотни дронов.
В частности, в ночь на 12 сентября украинские беспилотники поразили комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области РФ, расположенный в 880 км от границы Украины.
Это предприятие производит синтетический каучук, который оккупанты используют в ракетной промышленности. В результате попадания на территории завода возник масштабный пожар.