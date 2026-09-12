СБУ поразили завод FPV-дронов под Таганрогом

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по военным объектам РФ в районе Таганрога Ростовской области. Под прицелом беспилотников оказались склады БПЛА и предприятие по производству FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Эта спецоперация стала прямым ответом на массированные вражеские атаки дронами по гражданской инфраструктуре украинских городов.

Уничтожение производственных мощностей и складов значительно снижает способность российских войск применять беспилотники против Украины.

На всех пораженных локациях были зафиксированы масштабные пожары.

Ночную операцию провели спецназовцы Центра "Альфа" СБУ вместе с подразделениями Сил обороны. Беспилотники попали в ряд важных военных объектов россиян.

Массированная атака дронов на Россию

Напомним, что в ночь на 12 сентября РФ потерпела масштабный удар беспилотниками. По данным Минобороны страны-агрессора, под атакой оказались сразу 12 российских областей, а ВСУ применили сотни дронов.

В частности, в ночь на 12 сентября украинские беспилотники поразили комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области РФ, расположенный в 880 км от границы Украины.

Это предприятие производит синтетический каучук, который оккупанты используют в ракетной промышленности. В результате попадания на территории завода возник масштабный пожар.