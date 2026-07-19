СБУ уразила танкер Avero і три нафтобази РФ у Ставропольському краї

"Ці спецоперації здійснюються на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора", - зазначили в СБУ.

За даними спецслужби, танкер Avero використовувався для перевезення російської сирої нафти в період дії ембарго, запровадженого країнами G7 та Європейського Союзу. Судно, яке перебуває під українськими санкціями, доставляло нафту, зокрема до Китаю та Індії.

Ураження танкера здійснив морський дрон СБУ "Мамай".

"Саме такі судна «тіньового флоту» допомагають кремлю обходити міжнародні обмеження, забезпечувати експорт нафти та отримувати кошти для фінансування війни", - пояснили в Службі безпеки.

Там додали, що Avero став уже четвертим танкером класу Suezmax, ураженим українською спецслужбою за останні десять днів.

Крім того, українські безпілотники атакували три нафтобази у Ставропольському краї. Відстань до цілей від державного кордону України становила близько 600 кілометрів.

Унаслідок ударів на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. За даними СБУ, на нафтобазах пролунали вибухи, після чого загорілися резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

У спецслужбі наголосили, що такі операції ускладнюють експорт російської нафти, скорочують нафтові доходи Кремля та зменшують можливості забезпечувати пальним російські війська.