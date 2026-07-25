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СБУ уразила ракетний катер, вантажні судна та нафтодобувну платформу РФ

13:42 25.07.2026 Сб
2 хв
Що атакували українські дрони та які результати операції?
aimg Тетяна Степанова
Фото: СБУ уразила ракетний катер, вантажні судна та нафтодобувну платформу РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дрони Служби безпеки України завдали нових ударів по об'єктах Росії. Зокрема, уражено ракетний катер, два вантажні судна, РЛС та нафтодобувну платформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомили у СБУ, у ніч на 25 липня далекобійні дрони успішно відпрацювали по низці військових цілей у Ростові-на-Дону.

У результаті ударів :

  • уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е "Grave Stone" та її антенну вежу. Вони є складовими зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". З цих комплексів РФ обстрілює Україну;
  • знищено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21";
  • уражено два склади з FPV-дронами;
  • уражено нафтодобувну платформу родовища "Філановського" в акваторії Каспійського моря;
  • уражено вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і РФ;
  • уражено ракетний катер проєкту 12418 "Молнія".

Удари України по об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони України вночі та вранці 25 липня завдали низку ударів по важливих об'єктах Росії. Зокрема, дрони атакували НПЗ в Тюмені, склад Wildberries у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

Також уражено підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по Україні.

Є й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель.

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Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів