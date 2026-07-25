RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

СБУ поразила ракетный катер, грузовые суда и нефтедобывающую платформу РФ

13:42 25.07.2026 Сб
2 мин
Что атаковали украинские дроны и каковы результаты операции?
aimg Татьяна Степанова
Фото: СБУ поразила ракетный катер, грузовые суда и нефтедобывающую платформу РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дроны Службы безопасности Украины нанесли новые удары по объектам России. В частности, поражен ракетный катер, два грузовых судна, РЛС и нефтедобывающая платформа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в СБУ, в ночь на 25 июля дальнобойные дроны успешно отработали по ряду военных целей в Ростове-на-Дону.

В результате ударов:

  • поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е "Grave Stone" и ее антенная башня. Они являются составляющими зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Из этих комплексов РФ обстреливает Украину;
  • уничтожены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21";
  • поражены два состава с FPV-дронами;
  • поражена нефтедобывающая платформа месторождения "Филановского" в акватории Каспийского моря;
  • поражено грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и РФ;
  • поражен ракетный катер проекта 12418 "Молния".

Удары Украины по объектам РФ

Напомним, Силы обороны Украины ночью и утром 25 июля нанесли ряд ударов по важным объектам России. В частности, дроны атаковали НПЗ в Тюмени, склад Wildberries в Екатеринбурге и состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

Также поражено предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, по которым Россия наносит свои удары по Украине.

Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеАтака дронов