СБУ уразила ракетний катер, вантажні судна та нафтодобувну платформу РФ

Дрони Служби безпеки України завдали нових ударів по об'єктах Росії. Зокрема, уражено ракетний катер, два вантажні судна, РЛС та нафтодобувну платформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомили у СБУ, у ніч на 25 липня далекобійні дрони успішно відпрацювали по низці військових цілей у Ростові-на-Дону.

Удари України по об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони України вночі та вранці 25 липня завдали низку ударів по важливих об'єктах Росії. Зокрема, дрони атакували НПЗ в Тюмені, склад Wildberries у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

Також уражено підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по Україні.

Є й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель.