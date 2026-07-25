СБУ поразила ракетный катер, грузовые суда и нефтедобывающую платформу РФ

Дроны Службы безопасности Украины нанесли новые удары по объектам России. В частности, поражен ракетный катер, два грузовых судна, РЛС и нефтедобывающая платформа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в СБУ, в ночь на 25 июля дальнобойные дроны успешно отработали по ряду военных целей в Ростове-на-Дону.

Удары Украины по объектам РФ

Напомним, Силы обороны Украины ночью и утром 25 июля нанесли ряд ударов по важным объектам России. В частности, дроны атаковали НПЗ в Тюмени, склад Wildberries в Екатеринбурге и состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

Также поражено предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, по которым Россия наносит свои удары по Украине.

Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль.