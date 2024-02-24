СБУ та ГУР вночі атакували Новолипецький металургійний комбінат, - джерела

Як зазначають джерела, це один із найбільших металургійних комбінатів РФ. Він працює на військово-промисловий комплекс і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України - це законна ціль

Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

Зазначається, що власником ураженого комбінату є наближений до російського диктатора Володимира Путіна олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей Росії.

За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Що цьому передувало

Цієї ночі у російському Липецьку пролунали вибухи, а росіяни відразу поскаржилися на атаку дронів.

Пізніше у мережі повідомили, що на території місцевого металургійного комбінату спалахнула пожежа. Крім того, момент вибуху потрапив на відео.

Губернатор Липецької області підтвердив пожежа на комбінаті, але стверджував, що постраждалих немає.