СБУ и ГУР ночью атаковали Новолипецкий металлургический комбинат, - источники

Как отмечают источники, это один из самых крупных металлургических комбинатов РФ. Он работает на военно-промышленном комплексе и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины - это законная цель

После мощных взрывов в Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода.

Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

Отмечается, что владельцем пораженного комбината является приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России.

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Что этому предшествовало

Этой ночью в российском Липецке раздались взрывы, а россияне сразу пожаловались на атаку дронов.

Позже в сети сообщили, что на территории местного металлургического комбината вспыхнул пожар. Кроме того, момент взрыва попал на видео.

Губернатор Липецкой области подтвердил пожар на комбинате, но утверждал, что пострадавших нет.