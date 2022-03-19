СБУ за сутки задержала бойца группировки "Сомали" и нескольких российских шпионов

Служба безопасности Украины задержала за прошедшие сутки нескольких шпионов, которые информировали Россию относительно позиций ВСУ. Кроме того, был задержан сапер террористической группировки "Сомали" из ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Так, в Ровенской области и Киеве было обнаружено коллаборантов. Мужчины собирали данные о позициях ВСУ и передавали их российской армии.
В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который фотографировал и передавал врагу данные об оснащении и размещении блокпостов территориальной обороны.
В Винницкой области бойцы спецподразделения "Альфа" задержали боевика "ЛДНР". Он был сапером террористической группировки "Сомали".
На территории Днепропетровской области были разоблачены мошенники, что выманивали средства, предназначенные для обороны Украины.
Напомним, СБУ также опровергла российский фейк о размещении позиций и бойцов ВСУ на крышах и последних этажах жилых домов.
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