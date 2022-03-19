СБУ за добу затримала бійця угрупування "Сомалі" та декількох російських шпигунів

Так, в Рівненській області та Києві було виявлено колаборантів. Чоловіки збирали дані про позиції ЗСУ та передавали їх російській армії.

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, що фотографував та передавав ворогу дані про оснащення та розміщення блок-постів територіальної оборони.

У Вінницькій області бійці спецпідрозділу "Альфа" затримали бойовика "ЛДНР". Він був сапером терористичного угрупування "Сомалі".

На території Дніпропетровської області були викриті шахраї, що виманювали кошти, призначені для оборони України.