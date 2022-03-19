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СБУ за добу затримала бійця угрупування "Сомалі" та декількох російських шпигунів

Фото: СБУ затримала бійця угрупування "Сомалі" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України затримала минулої доби декількох шпигунів, які інформували Росію щодо позицій ЗСУ. Крім того, був затриманий сапер терористичного угрупування "Сомалі" з ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, в Рівненській області та Києві було виявлено колаборантів. Чоловіки збирали дані про позиції ЗСУ та передавали їх російській армії.

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, що фотографував та передавав ворогу дані про оснащення та розміщення блок-постів територіальної оборони.

У Вінницькій області бійці спецпідрозділу "Альфа" затримали бойовика "ЛДНР". Він був сапером терористичного угрупування "Сомалі".

На території Дніпропетровської області були викриті шахраї, що виманювали кошти, призначені для оборони України.

Нагадаємо, СБУ також спростувала російський фейк про розміщення позицій та бійців ЗСУ на дахах та останніх поверхах житлових будинків.

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