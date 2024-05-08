СБУ спіймала зрадницю, яка допомагала росіянам під час боїв за Київ

Нагадаємо, у Харкові нещодавно викрили двох зрадників. Вони працювали на розвідку РФ і намагалися "злити" дані про позиції українських військ.

Також раніше у Харкові затримали коригувальника. Зрадник хотів навести бомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони.

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