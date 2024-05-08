RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ поймала предательницу, помогавшую россиянам во время боев за Киев

Фото: СБУ поймала предательницу в Киевской области (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области поймали предательницу, помогавшую российской армии во время боев за Киев в 2022 году. Она "сливала" оккупантам геолокации опорных пунктов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установило следствие, предательница в течение марта 2022 года дистанционно передавала врагу геолокации подразделений ВСУ, оборонявших Киев. Предательницей оказалась местная жительница, находившаяся в агентурном аппарате российской разведки.

Женщина объезжала на собственном авто окраины Киева и фиксировала локации сосредоточения украинских войск, огневые позиции, противотанковые заграждения. Больше всего врага интересовали места базирования опорных пунктов, блокпостов и огневых позиций тяжелой артиллерии.

Полученные координаты предательница отправляла через Телеграм-бот российской спецслужбы.

СБУ задержала женщину, во время обысков у нее был найден телефон, который она использовала для подрывной деятельности. Женщине объявили подозрение в измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Пока фигурантка находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

 

Фото: СБУ задержала предательницу под Киевом (ssu.gov.ua)

Напомним, в Харькове недавно разоблачили двух предателей. Они работали на разведку РФ и пытались "слить" данные о позициях украинских войск.

Также ранее в Харькове был задержан корректировщик. Предатель хотел навести бомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Минобороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности УкраиныГосизмена