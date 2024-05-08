СБУ поймала предательницу, помогавшую россиянам во время боев за Киев

Напомним, в Харькове недавно разоблачили двух предателей. Они работали на разведку РФ и пытались "слить" данные о позициях украинских войск.

Также ранее в Харькове был задержан корректировщик. Предатель хотел навести бомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Минобороны.

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