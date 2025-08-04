СБУ спіймала "крота" у лавах Міноборони: злив дані РФ про військову частину

Деталі справи

Як зазначили в СБУ, затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні.

За даними розслідування, військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору ГРУ РФ через свої проросійські коментарі у соцмережах.

"Головним завданням агента було коригування повітряних атак РФ по Силах оборони у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що зрадник передавав через месенджер координати військової частини, де проходив підготовку, а згодом почав збирати розвіддані щодо інших формувань українських Сил оборони. Дані надсилав куратору у вигляді міток на Google-картах із детальними описами цілей.

У межах спецоперації СБУ затримала агента, вилучила телефон із доказами шпигунської діяльності та вжила заходів із захисту бойових позицій ЗСУ у зоні розвідувальної активності РФ.

Що загрожує

Чоловікові оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану.

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.