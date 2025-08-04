СБУ спіймала "крота" у лавах Міноборони: злив дані РФ про військову частину
Працівники СБУ викрили агента у Держспецтрансслужбі міністерства оборони, який працював на російську воєнну розвідку, більш відомою як ГРУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Деталі справи
Як зазначили в СБУ, затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні.
За даними розслідування, військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору ГРУ РФ через свої проросійські коментарі у соцмережах.
"Головним завданням агента було коригування повітряних атак РФ по Силах оборони у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
Задокументовано, що зрадник передавав через месенджер координати військової частини, де проходив підготовку, а згодом почав збирати розвіддані щодо інших формувань українських Сил оборони. Дані надсилав куратору у вигляді міток на Google-картах із детальними описами цілей.
У межах спецоперації СБУ затримала агента, вилучила телефон із доказами шпигунської діяльності та вжила заходів із захисту бойових позицій ЗСУ у зоні розвідувальної активності РФ.
Що загрожує
Чоловікові оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану.
Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
"Кріт" у Збройних силах України
Нагадаємо, нещодавно українські правоохоронці викрили російського агента в лавах Нацгвардії. Він передавав Росії дані про стратегічно важливий завод.
Також Служба безпеки України повідомила, що їй вдалося викрити військовослужбовця, який наводив авіабомби та артилерію на позиції свого підрозділу. Куратором військовослужбовця виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ Олексій Супруненко.
Ще раніше працівники СБУ викрили зрадника в одній з бригад Збройних сил України (ЗСУ), який працював на російську воєнну розвідку.