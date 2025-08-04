СБУ поймала "крота" в рядах Минобороны: слил данные РФ о воинской части
Работники СБУ разоблачили агента в Госспецтрансслужбе министерства обороны, который работал на российскую военную разведку, более известной как ГРУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
Как отметили в СБУ, задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне.
По данным расследования, военный был завербован оккупантами сразу после мобилизации в соответствующее подразделение. Он попал в поле зрения ГРУ РФ из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях.
"Главной задачей агента была корректировка воздушных атак РФ по Силам обороны в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Задокументировано, что предатель передавал через мессенджер координаты воинской части, где проходил подготовку, а впоследствии начал собирать разведданные по другим формированиям украинских Сил обороны. Данные посылал куратору в виде меток на Google-картах с подробными описаниями целей.
В рамках спецоперации СБУ задержала агента, изъяла телефон с доказательствами шпионской деятельности и приняла меры по защите боевых позиций ВСУ в зоне разведывательной активности РФ.
Что грозит
Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения.
Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
"Крот" в Вооруженных силах Украины
Напомним, недавно украинские правоохранители разоблачили российского агента в рядах Нацгвардии. Он передавал России данные о стратегически важном заводе.
Также Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось разоблачить военнослужащего, который наводил авиабомбы и артиллерию на позиции своего подразделения. Куратором военнослужащего оказался уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ Алексей Супруненко.
Еще ранее сотрудники СБУ разоблачилипредателя в одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), который работал на российскую военную разведку.