СБУ поймала "крота" в рядах Минобороны: слил данные РФ о воинской части

Работники СБУ разоблачили агента в Госспецтрансслужбе министерства обороны, который работал на российскую военную разведку, более известной как ГРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Как отметили в СБУ, задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне.

По данным расследования, военный был завербован оккупантами сразу после мобилизации в соответствующее подразделение. Он попал в поле зрения ГРУ РФ из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях.

"Главной задачей агента была корректировка воздушных атак РФ по Силам обороны в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что предатель передавал через мессенджер координаты воинской части, где проходил подготовку, а впоследствии начал собирать разведданные по другим формированиям украинских Сил обороны. Данные посылал куратору в виде меток на Google-картах с подробными описаниями целей.

В рамках спецоперации СБУ задержала агента, изъяла телефон с доказательствами шпионской деятельности и приняла меры по защите боевых позиций ВСУ в зоне разведывательной активности РФ.

Что грозит

Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения.

Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.