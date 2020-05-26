СБУ сообщила о подозрении сотруднику Генштаба России

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении начальнику отдела разведывательного управления штаба Западного военного округа 74-го разведывательного центра Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Силовики ранее открыли уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Российский разведчик подстрекал граждан Украины к совершению государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности государства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о подстрекательстве к государственной измене заместителя руководителя Протокола Кабинета министров, который в 2017 году согласился передавать спецслужбам РФ сведения в сфере обороны, экономики и внешних отношений Украины, которые циркулировали в правительстве.

Фигуранту сообщили о подозрении в рамках дела по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. СБУ продолжает досудебное расследование в отношении представителей Генштаба ВСУ России.

Напомним, в 2019 году подозреваемого в госизмене экс-переводчика бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана выпустили из-под стражи.

РБК-Украина писало, что экс-переводчик Гройсмана признал свою вину, но его обменяли на украинца в рамках обмена пленными.