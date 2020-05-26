СБУ повідомила про підозру співробітникові Генштабу Росії

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру начальнику відділу розвідувального управління штабу Західного військового округу 74-го розвідувального центру Генерального штабу Збройних сил РФ. Силовики раніше відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Російський розвідник підбурював громадян України до вчинення державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, мова йде про підбурювання до державної зради заступника керівника Протоколу Кабінету міністрів, який у 2017 році погодився передавати спецслужбам РФ відомості у сфері оборони, економіки зовнішніх відносин України, які циркулювали в уряді.

Фігуранту повідомили про підозру у рамках справи за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. СБУ продовжує досудове розслідування стосовно представників Генштабу ЗСУ Росії.

Нагадаємо, у 2019 році підозрюваного у держзраді екс-перекладача колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана випустили з-під варти.

РБК-Україна писало, що екс-перекладач Гройсмана визнав свою вину, але його обміняли на українця в рамках обміну полоненими.