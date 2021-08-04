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В СБУ сообщили причину запрета въезда в Украину заместителя погибшего белоруса Шишова

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Среда 04 августа 2021 15:46
В СБУ сообщили причину запрета въезда в Украину заместителя погибшего белоруса Шишова Фото: СБУ запретила въезд Родиону Батулину (t.me/beldomua)
Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет въезда на территорию Украины гражданину Республики Беларусь Родиону Батулину. Запрет вынесен 23 июля 2021 года.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.

Решение было принято "на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины".

"Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями", - сообщили в спецслужбе.

Напомним, утром в Белорусском доме в Украине сообщили, что Батулина не пропустили в Украину на пограничном пункте "Устилуг". Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля.

Вчера в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

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