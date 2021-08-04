Заместителю погибшего белорусского оппозиционера Шишова запретили въезд в Украину

Заместителю погибшего главы Белоруского дома в Украине Виталия Шишова запретили въезд в Украину. Родиона Батулина не пропустили в страну на пограничном пункте "Устилуг" сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление БДУ .

Запрет на въезд в Украину якобы введен сроком на 3 года.

"Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на "секретность" СБУ", - заявили в Белорусском доме.

Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами.

"3 августа, с первой информацией об обнаружении тела Виталия Шишова, он в спешном порядке выехал первым автобусом обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным", - говорится в заявлении.