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Заместителю погибшего белорусского оппозиционера Шишова запретили въезд в Украину

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Среда 04 августа 2021 12:23
Заместителю погибшего белорусского оппозиционера Шишова запретили въезд в Украину Фото: глава БДУ Виталий Шишов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заместителю погибшего главы Белоруского дома в Украине Виталия Шишова запретили въезд в Украину. Родиона Батулина не пропустили в страну на пограничном пункте "Устилуг" сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление БДУ.

Запрет на въезд в Украину якобы введен сроком на 3 года.

"Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на "секретность" СБУ", - заявили в Белорусском доме.

Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами.

"3 августа, с первой информацией об обнаружении тела Виталия Шишова, он в спешном порядке выехал первым автобусом обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

Полиция озвучила две основные версии его смерти.

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Беларусь пограничники оппозиция
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