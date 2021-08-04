В СБУ повідомили причину заборони в'їзду в Україну заступника загиблого білоруса Шишова

Служба безпеки України (СБУ) підтвердила заборону в’їзду на територію України громадянину Республіки Білорусь Родіону Батуліну. Заборона винесена 23 липня 2021 року.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі СБУ.

Рішення було прийняте "на основі аргументованих даних, що дана особа може становити загрозу національній безпеці України".

"Родіон Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. В ході цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями", - повідомили у спецслужбі.

Нагадаємо, зранку в Білоруському домі в Україні повідомили, що Батуліна не пропустили в Україну на прикордонному пункті "Устилуг". Батулін виїхав на територію Євросоюзу 14 липня.

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