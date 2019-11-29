ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На границе со Словакией обнаружили грузовик с героином

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 16:19
На границе со Словакией обнаружили грузовик с героином
Фото: грузовик с наркотиками (dpsu.gov.ua)

Партию героина пытались скрыть среди стройматериалов

На украино-словацкой границе в пятницу, 29 ноября, в грузовике, который перевозил строительные материалы, обнаружили крупную партию тяжелых наркотиков, предположительно героина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, сегодня на пукт пропуска "Ужгород" прибыл грузовик, который, по документам, перевозил строительные материалы в Германию. При углубленном досмотре пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили партию неизвестного вещества, похожего на наркотики, которое было скрыто среди фанеры.

"Предварительный экспресс-анализ показал, что оно может быть героином. Сейчас о находке проинформированы правоохранительные органы. Продолжается дальнейшая проверка и обзор. Вещество направили на экспертизу, также устанавливается его вес", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье и Николаевской области сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность двух нарколабораторий, месячный оборот которых составил около 2 млн гривен. В отношении злоумышленников, организаторов наркобизнеса, было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Кроме того, 26 ноября правоохранители провели спецоперацию по ликвидации крупного наркосиндиката, который действовал на территории Украины и реализовал через интернет наркотиков на более 21 млн гривен. Одним из организаторов преступной группы является действующий депутат одной из территориальной общины Львовской области.

В Харьковской области выявили канал контрабанды на таможне На границе с Молдовой пограничники открыли огонь по контрабандистам
Новости Украины Государственная пограничная службанаркотикиграница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь