СБУ сьогодні уразила третину стратегічної авіації РФ: збитки на 7 мільярдів доларів

"7 млрд. доларів. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина"", - повідомили в службі.

За даними СБУ, вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.





Фото: глава СБУ Василь Малюк під час проведення спецоперації "Павутина" (t.me/SBUkr)

Служба безпеки України запевнила, що про деталі спецоперації розповість трохи згодом.

"А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: "А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». (с) Ліна Костенко", - процитували в СБУ.

Спецслужба запевнила, що робить все, аби вигнати ворога з української землі.

"Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі. Слава Україні! Героям Слава!", - підсумувавли в СБУ.