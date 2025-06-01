СБУ сьогодні уразила третину стратегічної авіації РФ: збитки на 7 мільярдів доларів

Україна провела унікальну спецоперацію, вразивши майже третину стратегічної авіації ворога. Орієнтовані втрати Росії за сьогоднішній день 7 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"7 млрд. доларів. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина"", - повідомили в службі.
За даними СБУ, вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.
Фото: глава СБУ Василь Малюк під час проведення спецоперації "Павутина" (t.me/SBUkr)
Служба безпеки України запевнила, що про деталі спецоперації розповість трохи згодом.
"А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: "А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». (с) Ліна Костенко", - процитували в СБУ.
Спецслужба запевнила, що робить все, аби вигнати ворога з української землі.
"Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі. Слава Україні! Героям Слава!", - підсумувавли в СБУ.
Сьогодні, 1 червня, дрони СБУ атакували російські аеродроми. Як виявилось над даною операцією Служба безпеки працювала півтора року.
Операція під назвою "Павутина" була створена, щоб знищити бомбардувальну авіацію в тилу ворога.
Зауважимо, що в результаті спецоперації за сьогоднішній день було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Відомо, що СБУ атакувала відразу 4 військових аеродроми РФ. Зокрема були вражені літаки на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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