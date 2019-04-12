СБУ сняла запрет на въезд для скандального австрийского журналиста         

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в Украину для скандального австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В своем Facebook Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет снят в связи с поступлением информации о прекращении обстоятельств, на основании которых Вершуютцу запретили въезд в Украину.

"Запрет на въезд в Украину снят. Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - добавил журналист.

Отметим, ранее СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину сроком на один год в связи с тем, что здесь ему угрожала опасность. Сам корреспондент заявлял об угрозе его жизни со стороны радикальных группировок.

Напомним, в марте Австрия обвинила Украину в цензуре из-за недопуска журналиста в страну.

"Запрет на въезд корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину является актом цензуры, который неприемлем в Европе. Мы осуждаем этот подход и призываем к снятию запрета", - заявляла глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Ранее также сообщалось, что в марте в Украину не пропустили 5 журналистов без аккредитации ЦИК.