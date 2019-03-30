В марте в Украину не пропустили 5 журналистов без аккредитации ЦИК

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди них 3 гражданина РФ и 2 гражданина Чешской Республики

В марте в Украину не пропустили 5 журналистов, которые планировали освещать выборы президента. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Держприкордонної службы Олег Слободян.

В частности, не пропустили в Украину трех российских журналистов

"В целом с начала марта несколько непропусков. Это три гражданина Российской Федерации, которые не подтвердили свою аккредитацию и соответственно мы отказали им в пересечении границы. Их просто не пропустили, но без запрета въезда в Украину", - сообщил Слободян.

По его словам, эти журналисты не имели аккредитации в Центральной избирательной комиссии для освещения выборов.

"Также это два гражданина Чехии, которые также не имели соответствующей аккредитации для работы на выборах и мы отказали им во въезде на территорию Украины. В общем пять. Это категория представителей СМИ", - сообщил Слободян.

Отметим, что по состоянию на 30 марта ЦИК аккредитовала для освещения выборов президента более 1 тысячи журналистов.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что более полутора тысяч наблюдателей уже прибыли в Украину.По данным пограничников, сегодня в Украину прибыли более полутора тысяч международных наблюдателей, наблюдателей из Российской Федерации не было зафиксировано.