СБУ зняла заборону на в'їзд для скандального австрійського журналіста

Служба безпеки України зняла заборону на в'їзд до України для скандального австрійського журналіста ORF Крістіана Вершютца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

У своєму Facebook Вершютц опублікував лист СБУ, в якому зазначено, що заборона знята у зв'язку з надходженням інформації про припинення обставин, на підставі яких Вершуютцу заборонили в'їзд до України.

"Заборону на в'їзд до України знято. Дякую всім офіційним і неофіційним помічникам", - додав журналіст.

Зазначимо, раніше СБУ заборонила Вершютцу в'їзд до України терміном на один рік у зв'язку з тим, що тут йому загрожувала небезпека. Сам кореспондент заявляв про загрозу його життю з боку радикальних угруповань.

Нагадаємо, в березні Австрія звинуватила Україну в цензурі через недопуск журналіста до країни.

"Заборона на в'їзд кореспонденту ORF Крістіану Вершютцу до України є актом цензури, який неприйнятний в Європі. Ми засуджуємо цей підхід і закликаємо до зняття заборони", - заявляла глава МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Раніше також повідомлялося, що в березні до України не пропустили 5 журналістів без акредитації ЦВК.