СБУ за семь лет войны объявила подозрение более 250 гражданам России

За семь лет войны Служба безопасности Украины возбудила более 22,7 тысячи уголовных дел по фактам совершения преступлений против нацбезопасности, посягательство на территориальную целостность и терроризм. Спецслужба все годы войны документирует противоправные действия Российской Федерации.

Как рассказали в спецслужбе, часть материалов о противоправных действиях России Украина передала в международные суды как доказательство российской агрессии.

"Сообщено о подозрении почти 6 тысячам лиц, более 250 из которых - граждане Российской Федерации", - добавили в СБУ.

Отметим, семь лет назад, 1 марта 2014 года, российский Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российскую армию на территории Украины.