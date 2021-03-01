СБУ за сім років війни оголосила підозру понад 250 громадянам Росії

За сім років війни Служба безпеки України порушила понад 22,7 тисячі кримінальних справ за фактами вчинення злочинів проти нацбезпеки, посягання на територіальну цілісність та тероризм. Спецслужба всі роки війни документує протиправні дії Російської Федерації.

Зазначимо, сім років тому, 1 березня 2014 року, російська Рада Федерації дозволила президенту Росії Володимиру Путіну використовувати російську армію на території України.

"Повідомлено про підозру майже 6 тисячам осіб, понад 250 з яких - громадяни Російської Федерації", - додали в СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, частину матеріалів про протиправні дії Росії Україна передала до міжнародних судів як доказ російської агресії.

Нагадаємо, 18 лютого СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову, який керував військовими РФ під час вторгнення в Україну, а також брав участь в організації нападу на українських військових біля Іловайську.

Крім того, наприкінці січня на Донбасі затримали розвідника проросійських бойовиків. Він надав свідчення СБУ про злочини бойовиків і причетності Росії до окупації Донбасу.