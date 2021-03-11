СБУ за семь лет открыла более 16 тысяч дел за госизмену и терроризм

После заседания СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что с 2014 года открыли более 16 тысяч дел за государственную измену и терроризм. В основном они связаны с оккупацией и российской агрессией.
Об этом сообщает сайт СБУ.
По его словам, любое преступление против государственности - это не только нарушение Уголовного кодекса, но и попытка расшатать нашу страну. Он также отметил, что почти весь массив этих преступлений связан с оккупацией и агрессией России.
"За последние семь лет следователи СБУ открыли 16 643 уголовных производства. Они касаются государственной измены и преступлений террористической направленности", - подчеркнул Баканов.
Среди резонансных дел: обстрелы жилого массива в Мариуполе и трассы в 2015 году; задержание бывшего сотрудника Кабмина за подрывную работу в интересах РФ и так далее.
"Мы благодарны Офису генерального прокурора, Министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам за системную работу. Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания", - добавил Баканов.
Кроме того, СБУ расследует дело о ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В рамках него объявили ряд подозрений, в том числе замминистра обороны России Андрею Картаполову.
Также следователи СБУ участвовали в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек. Вс собранные материалы передали следствию в Нидерландах, и на сегодня дело рассматривает Окружной суд Гааги.
Напомним, ранее стало известно, что СБУ за семь лет войны объявила подозрения более 250 гражданам России.
Отметим, в Украине готовится реформа СБУ, подробнее о ней читайте в материале "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".