СБУ за семь лет открыла более 16 тысяч дел за госизмену и терроризм

По его словам, любое преступление против государственности - это не только нарушение Уголовного кодекса, но и попытка расшатать нашу страну. Он также отметил, что почти весь массив этих преступлений связан с оккупацией и агрессией России.

"За последние семь лет следователи СБУ открыли 16 643 уголовных производства. Они касаются государственной измены и преступлений террористической направленности", - подчеркнул Баканов.

Среди резонансных дел: обстрелы жилого массива в Мариуполе и трассы в 2015 году; задержание бывшего сотрудника Кабмина за подрывную работу в интересах РФ и так далее.

"Мы благодарны Офису генерального прокурора, Министерству внутренних дел и другим правоохранительным органам за системную работу. Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания", - добавил Баканов.

Кроме того, СБУ расследует дело о ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В рамках него объявили ряд подозрений, в том числе замминистра обороны России Андрею Картаполову.

Также следователи СБУ участвовали в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек. Вс собранные материалы передали следствию в Нидерландах, и на сегодня дело рассматривает Окружной суд Гааги.