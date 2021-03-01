СБУ за семь лет войны объявила подозрение более 250 гражданам России
За семь лет войны Служба безопасности Украины возбудила более 22,7 тысячи уголовных дел по фактам совершения преступлений против нацбезопасности, посягательство на территориальную целостность и терроризм. Спецслужба все годы войны документирует противоправные действия Российской Федерации.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Как рассказали в спецслужбе, часть материалов о противоправных действиях России Украина передала в международные суды как доказательство российской агрессии.
"Сообщено о подозрении почти 6 тысячам лиц, более 250 из которых - граждане Российской Федерации", - добавили в СБУ.
Отметим, семь лет назад, 1 марта 2014 года, российский Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российскую армию на территории Украины.
Напомним, 18 февраля СБУ объявила подозрение заместителю министра обороны России Андрею Картаполову, который руководил военными РФ во время вторжения в Украину, а также участвовал в организации нападения на украинских военных возле Иловайска.
Кроме того, в конце января на Донбассе задержали разведчика пророссийских боевиков. Он дал показания СБУ о преступлениях боевиков и причастности России к оккупации Донбасса.